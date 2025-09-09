La A-55, entre Vigo y Tui, sigue registrando la mayor concentración de accidentes de toda España
VIGO / LA VOZ
El Gobierno reconoce la peligrosidad de su trazado, pero rechaza liberar la paralela AP-9 y así ahorrarse el túnel que la sustituirá
09 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Circular entre Vigo y O Porriño por autovía conlleva uno de los mayores riesgos de sufrir un accidente de tráfico de toda España. Siete de los 12,4 kilómetros existentes entre ambas localidades han sido declarados