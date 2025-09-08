Pontón pedirá la dimisión de Rueda en el Parlamento por su «incompetencia» frente a los incendios

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG. Sandra Alonso

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, ha anunciado este lunes que pedirá la dimisión de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta en la próxima sesión en el Parlamento de Galicia, celebrada el martes. La solicitará con motivo de la presunta «neglixencia» de su Gobierno durante la ola de incendios, que, según los datos publicados por Copernicus el viernes, calcinaron 143.628 hectáreas de los montes gallegos en agosto. «Cremos que o máximo responsable é o presidente, o señor Rueda, e por iso reiteramos que debe dimitir», ha clamado.

La líder del Bloque ha exclamado que «Galicia arde polas políticas fracasadas do PP» y por la «incompetencia» de la Xunta. De esta forma, ha reclamado que Rueda «debe asumir responsabilidades» por el abandono del medio rural y los retrasos en las actuaciones contraincendios, «aínda sabendo que isto podía pasar».

Pontón ha reiterado su desconfianza con Rueda para proteger el territorio, asegurando que, ahora, el presidente «quere ocultar a súa neglixencia con propaganda, manipulación e botando balóns fóra» y que «é evidente que, se non aprenderon en 16 anos, non aprenderán agora». Además, ha avanzado que el BNG presentará un plan de medidas que pretenden que sirva como base de un «gran acordo de país» para el desarrollo de un nuevo modelo forestal.

De esta forma, la política gallega considera que lo sucedido este verano debe ser «un punto de inflexión» para «cambiar o rumbo» de las políticas forestales. «Non pode ser que ardan 100.000 hectáreas, unha parte tan importante do noso país, e que o Goberno galego continúe ca súa rutina de propaganda, da mentira», ha concluido.

Solicitud de un sistema aeroportuario que potencie Peinador

A mayores, el BNG también ha solicitado el desarrollo de un nuevo modelo aeroportuario para Galicia que potencie Peinador. La formación ha asegurado que se debe realizar una planificación «sensata e coordinada» tras la marcha de Ryanair del mapa aéreo gallego y que la terminal de Vigo debe ser «referente» en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

«É prexudicial para o interese público que un servizo desta importancia dependa dos intereses de lucro de empresas como Ryanair», ha explicado el diputado del Bloque Paulo Ríos. De esta forma, el responsable comarcal del BNG en O Morrazo ha instado a la Xunta a tomar la iniciativa y valorar alternativas para el futuro aeroportuario de Galicia, en colaboración de los concellos y del Gobierno nacional.