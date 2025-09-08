Besteiro atribuye la crisis de los incendios de este verano al «negacionismo» del Partido Popular

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro Xoán A. Soler

José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, ha reclamado este lunes un «cambio inmediato de rumbo» en la política forestal de la Xunta. El socialista ha asegurado que la crisis con los incendios de este verano evidencia «a falta de planificación, os déficits de persoal e a ausencia de medios» del operativo, de lo que ha culpado al «negacionismo» del PPdeG al frente del Gobierno autonómico.

Durante su intervención en un acto celebrado este lunes en el Campus compostelano de la Universidade de Santiago (USC), el líder del PSdeG ha exclamado que «o que Galicia necesita son solución, non excusas». Ha clamado que el PPdeG continúa «co mesmo problema» tras 17 años de gobierno en la comunidad, aunque «cada vez con maior gravidade». Y es que acusa a la Xunta de incumplir la mayor parte de las 123 medidas aprobadas contra el cambio climático en el 2018. «É hora de protexer os montes e os servizos públicos con feitos e orzamento, non con propaganda», ha criticado al respecto.

Asimismo, Besteiro ha advertido, además, que la Xunta llegó a la época de alto riesgo de incendios con «centos de prazas vacantes no servizo de extinción». Por ello, ha insistido en que Rueda debe explicar «por que se chegou a agosto sen todos os recursos operativos e por que non se implementaron as medidas acordadas». El presidente de la comunidad comparecerá este martes en el Parlamento para dar cuenta de la gestión de la Xunta de la oleada de fuegos.

Y el secretario xeral del PSdeG también ha subrayado el «deterioro» de los servicios públicos, más allá del sistema de extinción de incendios. Sobre todo en lo relativo a la educación, donde sostiene que los recortes de la Xunta han provocado la falta de personal de apoyo al inicio del curso; y en sanidad, con diversos municipios como Moaña reclamando un servicio de urgencias «digno». Así, Besteiro ha reclamado la dotación de recursos y personal a los centros educativos y sanitarios gallegos.