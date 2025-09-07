El bum ferroviario obliga a construir una estación satélite en Chamartín

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

adif

La terminal madrileña a la que llegan los gallegos duplicará su capacidad y tendrá una amplia zona destinada en exclusiva al estacionamiento de trenes

07 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El bum ferroviario que está experimentando España no tiene parangón en el resto de los países de la UE. A la finalización de corredores de alta velocidad claves como el que une Madrid con Galicia

