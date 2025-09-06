Reparto de paja y cereal para la fauna salvaje que escapó del fuego

Además de las pérdidas en masa forestal, los incendios que este verano asolaron la provincia ourensana han provocado pérdidas en la fauna silvestre y dejan a los animales supervivientes en una situación muy delicada por la pérdida del ecosistema en el que encontraban sustento y refugio. Desde la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático se ha puesto en marcha un dispositivo para intentar paliar la necesidad más urgente: la de la alimentación.

Se distribuirán 34.000 kilos de paja y cereal en grano. El objetivo es garantizar una fuente de alimento en este otoño para las poblaciones de herbívoros —principalmente grandes ungulados— y para las aves, aunque también se espera beneficiar a liebres y otras especies, según explicó ayer la conselleira Ángeles Vázquez, en Beade. Este es uno de los municipios donde se comenzó a repartir esta ayuda de emergencia, que también llegará a Carballeda de Valdeorras, Chandrexa de Queixa, A Mezquita, Oímbra, Avión, Maceda y Vilardevós. El reparto se hará tanto por tierra como por aire, debido a la dificultad para llegar a algunas áreas que todavía conservan vegetación viva.

Se calcula que 24.000 de los 34.000 kilos de paja serán lanzados en pacas por medios aéreos. Ese material irá acompañado de piedras de sal para complementar la dieta de los animales. Otros 7.000 kilos de paja y 3.000 de cereales se repartirán manualmente por tierra en pacas más pequeñas.

El alimento será depositado en localizaciones donde se encuentren masas de frondosas autóctonas que han sobrevivido a las llamas. Según la información recopilada por Medio Ambiente, la mayoría están ubicadas en vaguadas o en laderas orientadas al norte, lo que aporta una mayor humedad a las masas forestales y las protegió del fuego. Los agentes de Medio Ambiente han confirmado que es en estos reductos verdes que salpican el territorio quemado donde la fauna se está refugiando, aunque también se sabe que hay una parte de la biodiversidad de las zonas de bosque y sotobosque, como los invertebrados, que no habrá podido huir.

Sobre esas pérdidas, la conselleira apuntó que se evaluará la situación, recordando que todas las especies son fundamentales para mantener el entramado de los ecosistemas.

El reparto de alimento para que los animales puedan aguantar, especialmente los herbívoros, evitará también que se produzcan conflictos con los humanos si, empujados por el hambre, se desplazan a los huertos y cultivos de los núcleos de población. Patrimonio Natural y los agentes de Medio Ambiente se encargarán tanto de coordinar el operativo como de evaluar la necesidad de nuevas aportaciones. Los técnicos calculan que, a pesar de las lluvias, las primeras hierbas aún tardarán en rebrotar.

Rueda, en Quiroga

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se desplazó también ayer a Quiroga para visitar la zona afectada por el fuego. Desde allí recordó que el Gobierno autonómico «vai intentar» que las ayudas a afectados por incendios «cheguen o antes posible».

Estuvo acompañado por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, en el recorrido por la explotación del ganadero Mario Nogueira, que cuenta con más de 200 cabezas de ganado, entre ellas ejemplares de la raza autóctona cachena.