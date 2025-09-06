El presunto matricida de Vilagarcía permanece ingresado con pronóstico muy grave en la uci del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

Martina Miser

El presunto autor del asesinato de su madre este viernes a media tarde en Vilagarcía de Arousa permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con pronóstico muy grave.

El joven, de 22 años, fue atendido en plena calle tras lanzarse al vacío desde el tercer piso en el que residía con su madre, de 61, en el céntrica calle Duque de Rivas de la capital arousana. Operarios del 061 le prestaron las primeras asistencias y procedieron al trasladado del hombre, consciente, al cercano Hospital do Salnés, a donde llegó con un cuadro clínico de politraumatismos, fracturas diversas y shock hemorrágico.

Tras recibir las primeras asistencias clínicas y médicas en el servicio de urgencias, y careciendo el centro arousano de uci, el presunto autor del matricidio fue trasladado en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde pemanece ingresado, bajo custodia policial.

El suceso ocurrió a media tarde del viernes, cerca de las seis, cuando una pariente de la madre e hijo se acercó a la casa, a escasos metros de la casa consistorial de Vilagarcía, y se encontró con el cuerpo sin vida de la mujer, boca abajo y rodeada de un charco de sangre, confirmó horas después el subdelegado del Gobierno en Galicia, Abel Losada. Habría sido en ese momento cuando el joven, se tiró a la calle.

Hasta el momento, se desconoce cuál fue la causa concreta del fallecimiento, cuándo se produjo o si existían circunstancias familiares que pudiesen haber desencadenado un desenlace como este. La hipótesis inicial que maneja el Cuerpo Nacional de Policía, que investiga lo ocurrido, y expuesta por el propio subdelegado del Gobierno es que ambos sucesos, el intento de suicidio y el óbito, están relacionados. En otras palabras, que habría sido él quien atacó a su madre. Al menos en este estado inicial de las pesquisas, se descarta la participación de una tercera persona en los hechos.

A la calle Duque de Rivas acudieron de inmediato varias patrullas de las policías nacional y local de la capital arousana, alertadas sobre las seis de la tarde, así como el servicio municipal de Emerxencias y dos ambulancias del 061. Los equipos sanitarios se encargaron de prestar atención al joven defenestrado y de llevar a cabo su traslado. La vía pública y su entorno permanecieron bloqueados por un precinto y presencia policial hasta que el juez de guardia decretó el levantamiento del cadáver, cerca ya de las diez de la noche del viernes.

«Estoy muy sorprendido, porque los conozco desde hace tiempo, y la madre y el hijo se llevaban muy bien, tenían muy buena relación», indica un hombre que fue vecino de ambos hace años. Una mujer, que pasaba por la calle en el instante en el que él se arrojó, apunta que no llegó a perder la conciencia.