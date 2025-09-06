Cerca de 28.000 personas opositan este sábado a las 3.000 vacantes disponibles en la Guardia Civil

Pruebas teóricas de las oposiciones a la Guardia Civil, en una imagen de archivo. Guardia Civil

Este sábado han arrancado las oposiciones para obtener una de las 3.118 vacantes que oferta la Guardia Civil. Según informó este viernes el instituto armado, un total de 27.614 candidatos realizarán las primeras pruebas de selección, de conocimientos teóricos y psicotécnicos. Se celebran en 20 sedes a lo largo de todo el país, siendo Vigo la única gallega. El examen teórico consiste en un test con preguntas de conocimiento general, idiomas, ortografía y gramática.

Del total de aspirantes, un tercio son mujeres y la media de edad está en los 27 años. Además, uno de cada tres cuenta con una titulación universitaria, con 980 de ellos también con un título de máster y 15 con un doctorado. Las otras 20 sedes del examen teórico, además de la de Vigo, son Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

Además de estos primeros exámenes teóricos y psicotécnicos, los aspirantes deben superar unas pruebas físicas. A ellas se presentarán solo quienes superen la parte teórica. Dichos aspirantes serán convocados para realizar un circuito de coordinación y agilidad, una prueba de resistencia de dos kilómetros de distancia y una de fuerza —la cual consiste en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros—.

Una vez realizadas, los opositores deberán someterse a una entrevista personal y un reconocimiento médico, que evaluarán si su aptitudes psíquicas y de salud son las idóneas para el puesto. Todos los que resulten aptos se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza, en Jaén, o al Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro, en Madrid. Allí comenzarán su formación profesional, en un curso académico que finalizará con 40 semanas de prácticas en el cuerpo policial.