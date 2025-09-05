La Xunta define las declaraciones de Óscar Puente sobre los trenes y Ryanair como un «auténtico esperpento»

Imagen de archivo dell conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. SANDRA ALONSO

«Non se despeina, non ofrece solucións», ha exclamado el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, sobre el ministro de Transportes. El político del PPdeG ha criticado este viernes las declaraciones de Óscar Puente en relación a la gestión de la red ferroviaria y la cancelación de Ryanair de varias de sus rutas debido a la subida de las tasas aeroportuarias, definiendo sus palabras como un «auténtico esperpento».

El ministro socialista vaticinó este jueves otros dos años de incidencias en red nacional de trenes, debido a las coincidencias en la red de los trenes a estrenar con los antiguos. A la par que, según indica Calvo, «vai poucas semanas dixo que o tren estaba no mellor momento da súa historia». El conselleiro también ha asegurado que la Xunta ya había alertado que, desde que comenzó el servicio del AVE en Galicia, «non se cumprían os horarios e as expectativas que se había».

Sobre esta cuestión, Puente también ha sido criticado por el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, el cual lo ha acusado de estarse convirtiendo en «un especialista en botar balóns fóra, eludir responsabilidades e facer de comentarista de todas as cuestión en España, excepto das que lle competen». Así, ha exclamado que la situación de los trenes es «inaceptable».

Además, en lo relativo al conflicto con Ryanair, sobre el que Puente aseguró que desde su Ministerio, y también desde Aena —gestora de los aeropuertos españoles—, no pueden hacer «una política de tasas pensando en los beneficios de la operadora», Calvo ha insistido en que precisamente se trata de una competencia estatal. Por ello, ha criticado que desde el Ministerio de Transportes no se ofrezcan soluciones y ha instado a que el ministro «arregle esta situación e cambie a súa actitud con Galicia».

Cabe recordar que los aeropuertos gallegos son de los más afectados por el cese de Ryanair de varias de sus rutas. La operadora ha cerrado su base en el de Santiago y ha cesado el único trayecto que mantenía en el de Vigo. Además, Calvo ha acusado que «agora (Puente) quere que poñamos cartos para traer outras compañías».