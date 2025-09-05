Tráfico incorpora a tres nuevos examinadores en Galicia

Protesta de examinadores en Ourense miguel villar

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reforzado la plantilla de examinadores en Galicia con tres incorporaciones. Estos nuevos funcionarios corresponden a la oferta de empleo público del 2023 y 2024 para el Cuerpo General de la Administración del Estado en la especialidad de Tráfico, creada en el 2017.

Lidón Lozano, secretaria general de la Dirección General de Tráfico (DGT), aseguró que «la relación de puestos de trabajo para examinadores está cubierta en un 97 %». Además, también reiteró que estas nuevas incorporaciones suponen «la continuación en la apuesta decidida por la mejora del servicio público prestado a los ciudadanos permitiendo aumentar la capacidad de examinar».

En el conjunto nacional, los nuevos efectivos ascienden hasta 101, repartidos en 46 jefaturas de este órgano de toda España tras haber aprobado la oposición y superado el correspondiente curso formativo. Estas incorporaciones forman parte del compromiso de Tráfico para aumentar la capacidad de examinar a los aspirantes, y poder permitir que obtengan todo tipo de permisos de conducir en sus jefaturas, así como intentar maximizar los recursos disponibles y mejorar este servicio ante la demanda de cada provincia.