Julio Abalde será el nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña

Julio Abalde, actualmente diputado del PSdeG en el Parlamento de Galicia. MARCOS MÍGUEZ

María Rivas ha sido cesada este viernes como subdelegada del Gobierno en A Coruña, tras cuatro años en el cargo. El puesto será cubierto por el exrector de la Universidade de A Coruña (UDC), Julio Abalde, según afirman desde el PSdeG. Rivas había asumido el cargo en junio del 2021, después de tres años al frente del gabinete del Delegado del Gobierno en Galicia.

Actualmente, Abalde es diputado de los socialistas en el Parlamento autonómico, por lo que su nombramiento provocará que tenga que abandonar el escaño que ocupa desde las pasadas elecciones autonómicas del 18 de febrero del año pasado. Su puesto lo ocupará Aitor Bouza, líder del PSdeG en Santiago y secretario de Acción Territorial e Formación de la ejecutiva socialista. Es uno de los principales asesores de José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del partido.

Abalde es doctor en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela y está estrechamente ligado al campo de la educación, comenzando su trabajo como docente en 1985 en el Colegio Universitario de A Coruña. Además de ser rector de la UDC, desempeñó diversas funciones de gestión universitaria en departamentos de la misma universidad y de la Universidad de Santiago.

También fue director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, entre el 2005 y el 2009; vicerrector de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías de la UDC, entre el 2012 y el 2016, y presidente de la Comisión Sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, entre el 2017 y el 2024, así como del Consorcio Interuniversitario de Galicia (Cixug) y de la Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga).

La hasta ahora subdelegada del Gobierno ha confirmado que a partir de ahora inicia una etapa en el Concello de A Coruña, donde es funcionaria desde el año 2001.

ð¹ Os anuncio que en breve inicio nueva etapa en el concello de A CoruÃ±a, mi casa. Cierro otra maravillosa en la SubdelegaciÃ³n del Gobierno. Con ilusiÃ³n y compromiso me incorporo al proyecto de presente y futuro de la alcaldesa InÃ©s Rey. Seguimos! Gracias a tod@s! â¤ pic.twitter.com/juBoKl2AQm — MarÃ­a Rivas (@MRivasL) September 5, 2025

El relevo de María Rivas en A Coruña podría no ser el único. Y es que también podría haber un cambio de piezas en Lugo, donde actualmente es subdelegada Isabel Rodríguez López desde el 2018.