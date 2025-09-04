La red acusada de importar cocaína a Europa desde Arousa tenía en sus manos dos toneladas de cocaína

MARTINA MISER

La red acusada de importar cocaína a Europa desde Arousa, destapada durante la redada practicada ayer en O Salnés y fuera de Galicia bajo coordinación del Equipo contra el Crimen Organizado en Galicia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tenía en sus manos dos toneladas de cocaína.

Fuentes de la investigación informan de que dicha cantidad ha sido incautada por las fuerzas de seguridad a lo largo de los meses que ha durado la operación, saldada hasta el momento con 10 detenidos tras el registro de 15 inmuebles. Un operativo dirigido por la Guardia Civil en el que han colaborado agentes de la DEA (agencia antidroga de los EE.UU.), Europol y Portugal, lo que da cuenta de la relevancia de la red intervenida.

Entre los detenidos figura un varón de nacionalidad colombiana, arrestado en un inmueble situado a pocos metros de la casa consistorial de Cambados.