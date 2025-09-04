Las ayudas de hasta 500 euros del Bono Concilia Familia podrán solicitarse a partir del lunes

Una madre paseando junto a su hija en Lugo. LAURA LEIRAS

Una nueva convocatoria del Bono Concilia Familia abrirá el próximo lunes. Esta subvención, ideada para atender las necesidades puntuales de conciliación de las familias, podrá solicitarse hasta el próximo 8 de octubre. Ofrece ayudas de hasta 500 euros para la contratación de cuidadores y de hasta 200 para subvencionar campamentos o ludotecas a núcleos familiares con menores de cuatro a 13 años a cargo y que residan en Galicia.

El bono cubre, en general, el 75 % del coste de los servicios, salvo para familias de especial consideración, que optan a la cobertura total de sus gastos, teniendo en cuenta la financiación máxima por núcleo familiar. Estas son las familias numerosas, las monoparentales, las acogedoras o las que tienen hijos con una discapacidad superior al 33 % o víctimas de violencia de género. Podrá solicitarse solo en ciertos supuestos: durante períodos de vacaciones escolares; enfermedad del cuidador habitual o del menor, sin posibilidad de que se encarguen de él miembros de la unidad familiar, o situaciones puntuales de carácter laboral o formativo.

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente de forma digital, entregando un formulario normalizado a través de la página web de la Xunta. Se deberá cumplimentar uno por niño, salvo en casos de custodia compartida, y por cada tipo de gasto. Además, se tendrán que adjuntar varios documentos complementarios, especificados en el artículo 8 de la resolución de las bases de la convocatoria publicada en el Diario Oficial de Galicia, como una copia del libro de familia o una certificación que acredite la condición especial de la familia.

El presupuesto total para esta convocatoria de la bolsa de subvenciones es de más de 2,6 millones de euros. Con ello, se concederán ayudas hasta que se agote dicho crédito.