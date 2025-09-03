La Xunta busca homogeneizar chiringuitos de playa sostenibles y con «identidade galega»

Manuel Varela Fariña
M. Varela REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Terraza de un chiringuito en Portomaior, en Bueu.
Terraza de un chiringuito en Portomaior, en Bueu. Ramón Leiro

Es una de las primeras actuaciones del Gobierno autonómico en la costa tras asumir las competencias sobre el litoral

04 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La Xunta ha lanzado un concurso de ideas para transformar el modelo tradicional de chiringuito en una instalación ejemplar desde el punto de vista ambiental, social, funcional y paisajístico. «Estes chiringuitos de praia deben evolucionar cara

