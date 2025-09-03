La Xunta busca homogeneizar chiringuitos de playa sostenibles y con «identidade galega»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Es una de las primeras actuaciones del Gobierno autonómico en la costa tras asumir las competencias sobre el litoral04 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La Xunta ha lanzado un concurso de ideas para transformar el modelo tradicional de chiringuito en una instalación ejemplar desde el punto de vista ambiental, social, funcional y paisajístico. «Estes chiringuitos de praia deben evolucionar cara