Renfe descarta recuperar paradas en las zonas afectadas por los incendios
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La operadora no modificará su oferta actual, que estará vigente hasta el 14 de diciembre. El PP reclama que se repongan los servicios suprimidos03 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Renfe no se replanteará su decisión de eliminar paradas de trenes en las zona cero de los incendios de agosto, concretamente en las estaciones de A Gudiña y Sanabria, construidas en la línea de alta