Lara Méndez acusa a Rueda de «minimizar a traxedia» de los incendios forestales
GALICIA
La secretaria de organización del PSdeG reclama al presidente gallego que acepte la condonación de la deuda03 sep 2025 . Actualizado a las 18:39 h.
La secretaria de organización y viceportavoz del PSdeG en el Parlamento, Lara Méndez, criticó este miércoles la gestión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la ola de incendios de agosto. La diputada socialista reprochó que Rueda «pasou de inventar excusas a minimizar a traxedia», después de que señalara que gran parte de la superficie quemada eran matorrales y piedras. «Foi a peor oleada de incendios deste século, e o único que parece non sabelo é o propio presidente», denunció.
Méndez consideró esas declaraciones «un insulto ás vítimas que perderon vivendas, viñedos, colmeas ou o seu medio de vida», y advirtió de que «incluso unha soa casa afectada xa debería ser motivo de preocupación». Recriminó al Ejecutivo gallego que «negar o drama non é gobernar: é ofender a quen sufriu perdas irreparables».
La número dos del PSdeG acusó a la Xunta de no estar a la altura, recordando que «primeiro inventaron unha trama incendiaria para desviar a atención e despois culparon ao Goberno central, a pesar de que despregou inmediatamente á UME e efectivos adicionais do Exército ás poucas horas». «E finalmente, minimizan a magnitude da catástrofe», observó. También calificó cpmo «outro teatro» la reunión de Rueda con los alcaldes afectados, acusando al PP de aplicar «un rodillo que converte a Cámara nun simple teatro ao servizo do Goberno, en lugar de ser un espazo real de diálogo e control democrático».
Además, la viceportavoz del PSdeG lamentó el rechazo de la Xunta a la condonación de deuda ofrecida por el Gobierno central. A su juicio, «é tremendo dicir que non a unha redución da débeda que nos permita seguir investindo en moitas necesidades que hai e demandas que hai». Reclamó así que se acepten los más de 4.000 millones de euros planteados, insistiendo en que «ningún cidadán de a pé diría que non á oportunidade de que lle alivien a súa débeda para que con iso poida investir noutras necesidades que teña no seu ámbito familiar».
Preguntada por la reunión entre el presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, la socialista gallega defendió el encuentro en el marco de la «política de diálogo e achegamento». «Todo o que vaia encamiñado a buscar un diálogo, consensos, posturas comúns que aporten beneficios á cidadanía, que é a quen nos debemos, pois evidentemente sempre son pasos en positivo», respondió.