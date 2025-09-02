Comisiones Obreras reclama a la Xunta un «pacto forestal gallego» tras la ola de incendios que ha calcinado la comunidad

Imagen de archivo de varios brigadistas realizando trabajos de extinción apoyados por una motobomba. MARCOS CREO

Comisiones Obreras (CC.OO.) de Galicia ha reclamado este martes a la Xunta que ponga en marcha distintas medidas tras la gran ola de incendios que este verano ha afectados a los montes gallegos, como un «pacto forestal» en el que participen todos los agentes implicados. Asimismo, la secretaria xeral del sindicato en Galicia, Amelia Pérez, ha denunciado la «falta de medios» del dispositivo de extinción y ha clamado por una mayor «estabilidad laboral» en el sector.

El presidente del comité de empresa de la Consellería do Medio Rural en Ourense, Óscar Rodríguez, ha denunciado un déficit de 180 trabajadores para manejar un dispositivo de 157 motobombas. El también jefe de brigada estima que serían necesarios 630 profesionales, cuando en plantilla —indica— hay 450. Ha criticado también que cuando comenzó la época de alto riesgo de incendios aún faltarán por incorporar a unos 300 empleados, lo que «incrementa el tiempo de reacción y agrava las consecuencias de los incendios».

CC.OO. insta al Ejecutivo autonómico a asumir responsabilidades

«No existe ninguna trama incendiaria en Galicia, ni en el resto del Estado. Lo que hay son causas múltiples y, sobre todo, la repetición de los mismos errores y de las disputas políticas año tras año», ha reclamado Amelia Pérez. La representante del CC.OO. ha instado a que la Xunta asuma sus responsabilidades y haya un «relevo» en la Secretaría Xeral Técnica y la Dirección Xeral de Defensa do Monte de la Consellería de Medio Rural. Ya lo habían solicitado a finales de agosto a través de un comunicado conjunto con CSIF y UGT.

Pérez ha recordado que «el verano no ha finalizado», por lo que ha insistido en que «no es suficiente» con pensar en soluciones a largo plazo. La sindicalista ha añadido que es necesario realizar un «análisis riguroso de lo sucedido», así como «aprender de lo que ha pasado y asumir los errores con humildad».

Con ello, la secretaria xeral de CC.OO. en Galicia ha presentado las propuestas de su sindicato para la mejora del tratamiento de la crisis de los incendios. Además de la elaboración de un «pacto forestal gallego», ha instado a replanificar los recursos técnico y humanos «con criterios profesionales, y no partidistas» y garantizar el «cumplimiento estricto» de las leyes de incendios y montes.