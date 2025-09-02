Abierto el plazo para participar en el programa «Educar en Xustiza» 

La jueza decana de Ferrol, con los participantes de Educar en Xustiza en una imagen de archivo del 2023. César Toimil

El programa «Educar en Xustiza», organizado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), abre este martes su plazo de inscripción para el curso 2025-2026 para los jóvenes que cursen tanto bachillerato como 3º y 4º de la ESO. Los alumnos de centros públicos, privados o concertados de la comunidad podrán asistir a juicios de la temática que prefieran en cualquiera de los 45 partidos judiciales de Galicia, así como conversar con los jueces de cada sesión para plantear dudas.

El programa permite a estudiantes abordar cuestiones como la violencia de género, el acoso o el narcotráfico, así como «las consecuencias de cometer un delito», según ha informado el máximo órgano del poder judicial gallego en un comunicado. Para inscribirse, los centros educativos deben enviar su solicitud al TSXG a través del correo electrónico comunicacion.tsxg@xunta.gal.

El pasado curso, la iniciativa reunió a más de 8.000 estudiantes de la comunidad, de los cuales 3.708 acudieron a órganos judiciales en A Coruña, 882 en Lugo, 525 en Ourense y 3.589 en Pontevedra. Durante las visitas, los magistrados incidieron en aspectos que a la juventud le pueden afectar de forma directa, tales como la violencia de género, el acoso escolar, el sexting u otros relacionados con el consumo de drogas o las redes sociales. Además, les explicaron conceptos básicos de la jurisdicción de menores, como los derechos que les asisten y el sistema de imposición de penas, así como sus derechos y deberes.