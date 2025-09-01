La propiedad del pazo de Oca reclama a la concesionaria de la AP-53 por daños en sus estanques por un desprendimiento de tierras
La infraestructura de desagüe se vino abajo, inundando fincas y llevándose por delante una gran cantidad de monte a su paso02 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El pasado mes de febrero tuvo lugar un desprendimiento de tierras que generó importantes daños en varias parcelas de la parroquia de Orazo, en el municipio de A Estrada. El incidente se produjo por la