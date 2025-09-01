Ángel García Seoane sobre la moción de censura en Carral y el candidato José Luis Mouriño: «É unha golfería sen precedentes»

Ángel García Seoane, Gelo, alcalde de Oleiros MARCOS MÍGUEZ

Este martes, a las 20.00 horas, está convocada una concentración frente a la casa consistorial de Carral en apoyo al alcalde Javier Gestal. Así lo avanzó este lunes el presidente de Alternativa dos Veciños (AV), Ángel García Seoane, quien animó a la vecindad a acudir para mostrar «cariño e respecto» al regidor, y para rechazar la moción de censura «impulsada polo PP e concelleiros tránsfugas» del gobierno local.

Seoane acusó en Voces de A Coruña, de Radio Voz, a los promotores de la operación de querer imponer como alcalde a José Luis Mouriño, «ao que o pobo lle negara nas urnas», y recordó que ya accedió al cargo años atrás «tamén a través dunha moción de censura». El líder de AV aprovechó su intervención para asegurar que Mouriño lleva seis años percibiendo «40.000 euros anuais como funcionario de emprego do PP na Deputación, sen asistir nunca a traballar». «É unha golfería sen precedentes», apuntó, añadiendo que para personas con esa trayectoria «habería que aplicarlles a antiga lei de vagos e maleantes».

El regidor de Oleiros también dirigió críticas a la concejala Susana Guimarey, a quien calificó de «instigadora» de la moción junto con el PP, y aseguró que tanto ella como los ediles que la acompañan en el movimiento «amargaron a existencia a Gestal desde dentro do goberno municipal» e incluso provocaron la dimisión de otro concejal poco después del inicio del mandato.

Seoane consideró que detrás de estas operaciones se encuentra una estrategia provincial del PP. Mencionó las mociones de censura en Fisterra y Carral, así como intentos de captar a un concejal en Bergondo, y advirtió de que el objetivo es «desprestixiar a Alternativa dos Veciños» y hacerse con la mayoría en la Diputación de A Coruña. «A álxebra do PP non vai cadrar», afirmó, subrayando que su formación está «vacunada contra a peste que invade a política» y que apuesta por «ética, honradez e servizo á veciñanza».

Respecto al PSOE, valoró que la agrupación local de Carral se desmarcase de la moción de censura, pero criticó la situación interna del partido en Oleiros, que calificó de «descomposición total» por la actitud de uno de sus miembros.

Críticas a Trump y Netanyahu

En la misma entrevista en Radio Voz, Seoane también se refirió a la situación internacional. Denunció «a política de matonismo e terror imposta polo presidente terrorista dos Estados Unidos, Trump, e polo seu lacayo Netanyahu», a los que acusó de mantener paralizados y aterrorizados a los gobiernos europeos. Aseguró que mientras se destinan millones de euros a la guerra en Ucrania, con consecuencias negativas para las economías europeas, no se adoptan medidas contra Israel por los ataques a la población palestina. «Se non se paran estas bestas, van destruír o planeta e convertirnos a todos en zombis ao seu servizo», advirtió.