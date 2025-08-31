Abre este lunes el último plazo de matrícula en las titulaciones de FP con plazas libres

Imagen de archivo de un FP de fontanería en la Universidade Laboral de A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP abre este lunes el último plazo de matrícula para las titulaciones de FP que aún cuentan con plazas libres.

Según informa la administración autonómica, los interesados deben formalizar la matrícula en el centro educativo hasta el 26 de septiembre a las 13.00 horas, incluso si no presentaron la solicitud de plaza a principios de verano.

En el caso de las titulaciones con lista de espera en las que haya quedado alguna vacante tras finalizar los anteriores plazos de matrícula, los centros se pondrán en contacto, a través del teléfono, con las personas que las hayan solicitado, informa Efe.

En su caso, aquellas que acepten la plaza tendrán 24 horas para entregar la documentación y formalizar la matrícula.