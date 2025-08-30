Medio millón de familiares de españoles piden en Buenos Aires la nacionalidad

Carlos Punzón
c. punzón VIGO / LA VOZ

Charla del Centro de Descendientes Españoles Unidos en Argentina sobre cómo solicitar la nacionalidad.
El plazo para solicitarla concluye el 22 de octubre, pero las resoluciones durarán años; los registros civiles y archivos diocesanos se han visto desbordados

30 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Dentro de 52 días concluyen los tres años de plazo que la Ley de Memoria Democrática concedió en el 2022 a los descendientes de emigrantes españoles para solicitar la nacionalidad de sus padres, abuelos o

