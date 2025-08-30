La estrategia de los tres grandes partidos para el segundo asalto de la legislatura

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN

Alfonso Rueda, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, en el Parlamento
Alfonso Rueda, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, en el Parlamento Xoán A. Soler

Los incendios marcarán el inicio del curso político, que tendrá su primera cita clave en la comparecencia de Alfonso Rueda el 9 de septiembre

31 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Los tres grandes partidos coinciden en que los incendios serán el tema central de este inicio de curso. El presidente Rueda comparecerá el martes 9 en el Parlamento, donde reivindicará su gestión ante la catástrofe, que

