Crece la ciberdelincuencia en Galicia frente al descenso de los crímenes convencionales

Imagen de archivo de los juzgados de Chantada. LAURA LEIRAS

Los delitos convencionales se han reducido en Galicia un 2,6 % con respecto al año pasado, según los datos relativos al primer semestre del año publicados por el Ministerio del Interior este viernes. En cambio, la ciberdelincuencia aumentó hasta un 16 % frente a los primeros seis meses del 2024. Son datos provenientes de todos los cuerpos policiales españoles que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad.

Esta reducción de la delincuencia es especialmente notoria en lo relativo a los delitos de robo y hurto, que han pasado de 14.016 a 12.794 casos, un 8,7 % menos. Mientras, han aumentado los homicidios y los delitos de lesiones y por peleas multitudinarias. Los delitos de sangre no son habituales en Galicia, pero pasaron de ser 28 el primer semestre del año pasado a 38 este 2025 hasta junio. Son un 4,4 % de los suceden en todo el país.

En cambio, los de lesiones y de riñas tumultuarias llegaron a los 655 casos este año, casi cien más que durante el primer semestre del 2024. Aunque en Ourense y Lugo descendió la incidencia de este tipo de delitos, su significativo incremento en Pontevedra (15, 7 %), pero sobre todo en A Coruña, del 33 %, ha disparado el número de este tipo de crímenes en la comunidad.

Este año no se detectaron casos de secuestro en el territorio hasta junio, al igual que el año pasado, pero la incidencia de los crímenes de índole sexual sigue sigue la línea del 2024. Se contabilizan hasta 404 casos en seis meses, exactamente el mismo número que el primer semestre del año pasado. Y los datos son similares también en cuanto al tráfico de drogas, con 234 delitos registrados en los primeros seis meses del 2025, solo 14 menos que en el primer semestre del año pasado.

El número de delitos digitales crece por encima de la media española

Mientras que se ha detectado un descenso porcentual de la criminalidad tradicional en la comunidad similar a la media nacional, el aumento de ciberdelitos hasta junio ha aumentado mucho más que en el cómputo del país. En España, su incremento fue del 3,4 %, casi 13 puntos porcentuales menos que en el territorio gallego. En este sentido, destacan especialmente las ciberestafas, que suponen el 84 % de este tipo de crímenes digitales.

Los ciberdelincuentes se adaptan al verano con falsas promociones y ofertas de trabajo JORGE NOYA

La situación con estos delitos es especialmente sangrante en la provincia de A Coruña. No es solo la que más casos reporta de las cuatro gallegas (5.016 hasta junio), sino también donde más ha incrementado su número, un 26,3 %. Pontevedra es la otra gran afectada por ello, con 4.903 ciberestafas —y un aumento del 10,1 %—, mientras que los cometidos en Lugo y Ourense no suman ni la mitad de casos que en las otras dos provincias por separado, con 1.053 y 952 estafas informáticas, respectivamente.

Con todo ello, en Galicia han sucedido 47.459 infracciones penales en los primeros seis meses del año. Son casi mil más que en el mismo período del año pasado —un aumento de en torno al 2 %—, ya que la estadística contempla, además de delitos, otro tipo de sanciones por violar la ley, como faltas o contravenciones penales.