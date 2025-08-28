Los reyes agradecen desde Verín la «labor admirable» de los equipos de extinción gallegos

Los reyes, a su llegada al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, en Verín, saludando a las autoridades. Santi M. Amil

Los reyes recorren este jueves la comarca de Monterrei, una de las más afectadas por los incendios en Ourense. La primera de las tres paradas programadas es el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, en Verín, donde se encuentran desde el mediodía. A las puertas de la sede, los recibió un grupo grande de vecinos y curiosos entre alabanzas y aplausos. Pero el primer acto fue institucional. Saludaron primero a las autoridades que los recibieron, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez; los alcaldes de la comarca; el presidente de la Diputación, Luis Menor, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Después, entraron en el edificio para visitar al equipo al frente del centro de coordinación y conocer su labor.

Los últimos en recibir a los reyes en Verín fueron los equipos de extinción. Estuvo presente una amplia representación del gran dispositivo que colaboró en apagar unos incendios sin precedentes. Felipe VI y Letizia saludaron a los bomberos del distrito forestal, agentes medioambientales y miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ejército, así como a representantes de la Axencia Galega de Emerxencias, de la Guardia Civil, de Protección Civil, de la Policía Autonómica o de la Policía Nacional. Después, ambos se dirigieron a todos los agentes. El jefe de Estado agradeció la «labor admirable» que hicieron durante unas semanas «de trabajo continuo».

Felipe VI lamentó los daños personales que causó la oleada de incendios, pero también los patrimoniales, arrasando miles de hectáreas de naturaleza. También la reina Leticia dio personalmente la enhorabuena a los profesionales. Posteriormente, los reyes se quedaron conversando con los efectivos contraincendios en la nave donde guardan los vehículos del centro forestal.

Está previsto que, tras la visita en Verín, los reyes se desplacen a una explotación ganadera en Cualedro que fue afectada por las llamas, en la que se encontrarán con sus propietarios. Poco antes de las dos de la tarde se desplazarán hasta Monterrei, para acercarse hasta el colegio público de su parroquia de Medeiros. En el centro, mantendrán una reunión con representantes de los vecinos afectados por los incendios hasta las pasadas las dos y media de la tarde, cuando se prevé que finalice su visita a Galicia.

Los reyes vienen de recorrer este miércoles el Parque Natural del Lago de Sanabria, en Zamora, y La Médulas de León, dos parajes naturales también dañados por el fuego. Fue el punto de partida de su viaje de tres días a través de las áreas calcinadas en Castilla y León, Galicia y Extremadura, comunidad a la que se desplazarán el viernes.

Los reyes se reúnen con los vecinos afectados por los incendios de Sanabria y Las Médulas La Voz

Según recoge la agencia Efe, los monarcas conversaron en Sanabria con varios miembros de los equipos de extinción, además de con decenas de afectados. Mientras, desde Las Médulas, Felipe VI ha advertido que «hay mucho que hacer» y que muchas personas e instituciones deberán «remar en un común propósito para sacar adelante la economía de la zona». Allí, tal y como informa Europa Press, pudieron conocer las tareas realizadas para apagar las llamas y conocer a los alcaldes de las localidades afectadas en Castilla y León.