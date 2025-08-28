El fuego en la desembocadura del río Lor apenas está localizado ya en un puñado de focos con menos fuerza

Un helicóptero actúa en uno de los pocos focos activos del incendio de A Pobra do Brollón y Quiroga. ALBERTO LÓPEZ

Decenas de bomberos vigilaban este miércoles a última hora de la tarde la desembocadura del río Lor y las montañas próximas para asegurarse de que el incendio que los trajo de cabeza desde el lunes no se reavive. Quedan todavía algunos puntos con llama, pero si las condiciones meteorológicas no cambian ya no parece posible que este incendio queme mucho más de lo ya quemado; el último parte apunta a más de 900 hectáreas.

Los focos más visibles son los que estuvieron ardiendo toda la noche en la orilla norte del Sil junto al pueblo de Covas, en el municipio de Quiroga. Se trata de una zona rocosa y de difícil acceso con vegetación abundante y muy densa en su base y junto a la que pasa la vía del tren entre Monforte y Quiroga.

De hecho, el corte de esa circulación ferroviaria es la única alteración significativa que todavía está provocando este incendio. El corte se produjo en cuanto el fuego avanzó rápidamente desde su origen en la parroquia de Abrence, en A Pobra do Brollón, hacia los pueblos situados a orillas del tramo final del Lor, ya en el municipio de Quiroga. Las llamas saltaron la vía con facilidad por varios puntos, así que el corte fue inmediato. Tres días después, personal de Renfe trabaja sobre el terreno para reparar los daños provocados por el fuego en la infraestructura ferroviaria. En paralelo, el ADIF lleva tres días transbordando a los viajeros por carretera.

Lo que no volvió a repetirse son los cortes de la N-120, intermitentes el lunes por la noche y durante la madrugada del martes. La circulación este miércoles ya fue completamente segura.

Vista de las zonas de Trasmonte y O Fuluxento, en la ribeira del Sil ALBERTO LÓPEZ

En vista de la mejoría general de la situación sobre el terreno, la Xunta anunciaba a primera hora de la tarde la desactivación de la situación 2 de emergencia. Había sido decretada el lunes por la cercanía de las llamas a la aldea de Golmar, en A Pobra do Brollón, así como a los núcleos de población de Conceado y San Pedro, en Quiroga. El último recuento oficial habla de 900 hectáreas quemadas.

El presidente de la Xunta, de visita oficial este miércoles por la mañana en Quiroga, mostraba su esperanza en que los servicios de extinción diesen este incendio por estabilizado a lo largo de la tarde. A última hora todavía no había llegado ese anuncio, pero lo cierto es que en la zona la situación era tranquila.

El vertedero de inertes de A Rúa sigue ardiendo tras más de diez días y extiende una nube tóxica sobre Valdeorras FIna Ulloa

Las temperaturas no pasaron ayer de 23 grados en Quiroga y A Pobra do Brollón. El cielo se nubló por la tarde y cabía incluso la posibilidad de que lloviznase, pero no hubo tanta suerte. Esa mejora meteorológica amansó las pocas llamas que habían sobrevivido a las descargas continuas de agua de helicópteros y aviones y a los cortafuegos aplicados en tierra por los bomberos.

A última hora quedaban numerosos retenes pendientes de cualquier posible reactivación. También en el frente que el martes fue detenido en las viñas de Vilachá, ya en al territorio de la Ribeira Sacra declarado bien de interés cultural, y que ya está apagado.

En la provincia de Ourense hay otros dos fuegos aún descontrolados. Son el que comenzó en Avión el pasado domingo, y que ya ha afectado a 250 hectáreas, y el que ha calcinado 5.000 hectáreas desde el día 18 en Carballeda de Valdeorras. Además, siguen activos pero estabilizados, los de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 hectáreas), Larouco (30.000), Oímbra y Xinzo de Limia (17.000), A Mezquita (10.000), Carballeda de Avia y Beade (4.000) y A Fonsagrada, que empezó este martes de madrugada y ha quemado 40 hectáreas. Y están bajo control los de Maceda (3.500 hectáreas), Vilardevós (900), Montederramo (120) y Carballedo (100).