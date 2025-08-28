El fiasco del caso Prestige acabará en Londres con una vista contra España
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
Lejos de conseguir los 855 millones de la sentencia, afronta junto a Francia un recurso de la aseguradora para que ambos países la indemnicen28 ago 2025 . Actualizado a las 04:45 h.
La Corte Suprema del Reino Unido informará en los próximos días de la fecha para una vista sobre el caso Prestige que supondrá una última humillación para los intereses españoles en su larga batalla judicial,