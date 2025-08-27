Rueda pide comparecer en el Parlamento gallego el 9 de septiembre para explicar su gestión en los incendios forestales

Rueda, ayer en el centro de control de emergencias de Ourense. Santi M. Amil

La directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias acaba de registrar en el Parlamento de Galicia la comparecencia «a petición propia» a Alfonso Rueda para explicar la gestión de la Xunta en la oleada de incendios forestales que lleva castigando a Galicia desde inicios del mes de agosto.

La solicitud registrada este mediodía en O Hórreo por Sandra Vázquez detalla que el presidente de la Xunta acudirá al pleno del Parlamento (que son martes y miércoles cada dos semanas) para «dar conta da xestión da Administración autonómica en relación á vaga de incendios forestais» de este verano, concretando que se abordarán las «medidas de prevención, dispositivo de extinción e liña de axudas ás persoas, empresas e entidades afectadas». Se entiende que estas últimas guardan relación con las que prevé aprobar el Gobierno gallego este viernes en un Consello de la Xunta extraordinario en Ourense.

Rueda comparecerá en el Parlamento «a petición propia», pero esta semana tanto el BNG como el PSdeG ya habían reclamado al presidente gallego que acudiera con celeridad para explicar a los grupos cómo se ha gestionado esta crisis, que ha tenido, entre otros, los tres mayores incendios forestales desde que hay registros en Galicia.

La previsión es que Rueda acuda a la Cámara gallega el 9 de septiembre, martes, de tal forma que el curso parlamentario se estrenará con este asunto, que también marcará buena parte de la agenda política de los próximos meses en Galicia.