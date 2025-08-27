Enfermeras andaluzas emigran a Galicia por el retraso en las bolsas: «A los tres días de graduarme ya estaba trabajando»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
El área de Lugo concentra a más de 50 sanitarios, casi el doble que hace un año, que llegan atraídos por la posibilidad de trabajar de manera continua31 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
A mil kilómetros de su hogar, Isabel Cara empieza cada día su turno en el hospital de Lugo. Esta joven enfermera de 23 años tuvo que salir del nido y cruzar la península de punta