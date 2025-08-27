Ya hay 14 incendiarios condenados en España, con otros seis también en prisión

Imagen del detenido como presunto autor de un incendio forestal en Arbo.

El Ministerio del Interior ha publicado este miércoles los datos sobre las investigaciones en curso relacionadas con la ola de incendios que está afectando este verano a España. Según las últimas cifras, facilitadas en la reunión contra los fuegos del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), ya son 20 personas las que han ingresado en prisión por su relación con sendos siniestro en todo el país. De ellas, 14 ya han sido condenadas.

El número de presos por este motivo podría aumentar en los próximos días, según la decisión judicial que se tome en los casos aún abiertos. Y es que, además, hay 48 personas que fueron detenidas como presuntos autores de algún fuego en el ámbito forestal desde principios de julio y, desde el mismo mes, otras 134 han sido investigadas.

Este martes sucedieron las últimas detenciones de las que se tiene constancia en Galicia. La primera, la de un vecino del concello pontevedrés de Arbo, de 47 años, al que se relaciona con el fuego iniciado en el municipio el pasado 25 de mayo, pero también con otros que se registraron en el 2022 en la parroquia de Mourentán y otras limítrofes con el concello de A Cañiza. Mientras que la segunda sucedió en Toques, donde se investiga a un varón como presunto autor de un fuego ocurrido el 19 de agosto en Puente Mazaira-San Pedro, en Melide. Sin embargo, ambos fueron puestos en libertad, bajo investigación por un delito de incendio forestal.

Las penas por poner fuego al monte: hasta 20 años en función del tamaño, las consecuencias o el riesgo para las personas Elisa Álvarez

Aunque es uno de los delitos más complicados de probar, las penas por prender fuego al monte pueden llegar a ser de 20 años de cárcel, en función del tamaño del fuego, sus consecuencias o el riesgo que haya supuesto para las personas.