¿Es posible canjear los billetes quemados en incendios?

Imagen de varios billetes quemados. Banco de España

El Banco de España ha recordado este martes, a través de su perfil en la red social X, que existe la posibilidad de solicitar el cambio del dinero en efectivo que haya sido afectado por el fuego de los incendios. «Si el fuego ha alcanzado tu casa, no des tu dinero por perdido», señala el supervisor bancario.

Las personas que tengan billetes o monedas deteriorados —también aplicable para empresas— pueden presentarlos en cualquier sucursal del Banco de España o en su propia entidad de crédito bancario para solicitar su canjeo. Deberá hacerlo de forma presencial, para lo que será necesario solicitar una cita previa para realizar dicha gestión, que puede obtenerse, en el caso de la entidad financiera central, a través de su página web. Es posible que otra persona entregue el efectivo dañado en nombre de su dueño legítimo, pero deberá presentar el formulario «Admisión de billetes deteriorados para su canje a través de representante».

Según el catálogo de trámites de la entidad, el dueño del efectivo podrá recuperar el dinero siempre y que se confirme, tras su análisis, que es legítimo. Como norma general, el canje tendrá lugar, tal y como indica en su página web, cuando se presente más de la mitad de la superficie original del billete o, sino, en caso de que se pueda demostrar que la parte restante se ha destruido, lo que es clave en lo relativo a los daños provocados por incendios.

Los billetes dañados pueden ser intercambiados, tras su reconocimiento, por efectivo nuevo con el mismo valor o, si así lo solicita su dueño, puede abonarse la cantidad correspondiente en la cuenta corriente que este indique.