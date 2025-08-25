Pontón reclama que el Parlamento investigue la gestión de los incendios

«Rueda fixo a peor xestión dos incendios da nosa historia» ha denunciado Ana Pontón tras presidir hoy lunes una reunión del grupo parlamentario del BNG en la que se analizó la oleada de fuegos que ha afectado a Galicia desde inicios de agosto.

La portavoz nacionalista cifró en «máis de 100.000 as hectáreas calcinadas» y recordó las «aldeas enteiras» quemadas, infraestructuras y espacios naturales pasto de las llamas en «unha auténtica catástrofe social, ambiental e económica».

Pontón anunció que su partido registrará en el Parlamento una comisión de investigación sobre la gestión de los incendios, con el fin de «coñecer a verdade», «depurar as responsabilidades que poida haber» y para que se tomen «as medidas necesarias» que eviten otra ola de incendios.

La convocatoria de esa comisión depende del voto del PPdeG, ya que requiere la mayoría de la Cámara. El reglamento permite que una vez por legislatura se convoque una comisión con solo un tercio de los votos —la llamada «bala de plata»—. El Bloque ya la usó para investigar supuestas irregularidades en la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro y en contratos de la Xunta, y la comisión, con el voto de los populares, concluyó que no las hubo.

Pontón considera que es necesario investigar la gestión de los incendios porque la Xunta falló en la prevención, en la transparencia y en la organización de los trabajos de extinción, problemas de los que responsabilizó al presidente de la Xunta.

«Rueda fallou e paralizou tanto a prevención como a anticipación e tamén a xestión dos lumes (...) E cando alguén falla de maneira tan clara, debe asumir responsabilidades», dijo Pontón.

Afirmó que este año «non se fixeron labores de prevención», y denunció que no se adjudicaron órdenes de ayudas convocadas, y la propia Xunta no ejecutó tareas que le correspondían.

También reprochó al presidente llegar «tarde» a la emergencia: «Cando empezou a vaga de lumes, o señor Rueda non estaba á fronte da loita contra os incendios. Estaba na Praza de Touros, en Pontevedra, ao lado de Rajoy e Feijoo».

Añadió que el presidente «fallou tamén na xestión» al no ser capaz de «anticiparse e poñer os medios necesarios para enfrontar unha situación deste tipo», ya que «non se despregou todo o operativo de loita contra o lume en época de máximo risco». Sumó la «descoordinación» y las «ordes contraditorias» con «brigadas incompletas» o «motobombas paralizadas».

Destacó que en esa situación los «verdadeiros heroes» fueron los ciudadanos que «salvaron aldeas enteiras e impediron que moitas máis casas fosen calcinadas», y también hizo un reconocimiento a los profesionales de los servicios de extinción.

Sobre la transparencia, denunció que se «ocultou información» y exigió que se explique «por que [a Xunta] está dando como oficiais cifras que están por debaixo do que nos din os satélites».

Pontón afirmó que el presidente debe comparecer de forma urgente en el Parlamento para dar explicaciones y exigió al PPdeG que «non use a súa maioría absoluta de maneira absolutista» para evitarlo. «Sería inexplicable que o mesmo Partido Popular que cre que esta semana teñen que comparecer no Congreso ministros para falar da vaga de lumes na que non tiñan competencias, impida que o señor Rueda, que é o máximo responsable da xestión dos lumes en Galicia, non acuda ao Parlamento».

Sobre las medidas de futuro, la portavoz del Bloque afirmó que «é necesario deixar atrás as políticas erráticas e fracasadas destes anos e apostar por un cambio de rumbo» con «un maior investimento en prevención e en actuacións preventivas sobre o territorio». Planteó además un incremento de las «franxas de protección sobre vivendas e bens, pasando dos 50 metros actuais a como mínimo 100».

Sumó a esas propuestas «apostar por un novo modelo de monte que sexa multifuncional», «revisar tamén o servizo de extinción para adaptalo á situación actual» y poner en marcha medidas de desarrollo rural.