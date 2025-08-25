Uno de los brigadistas heridos en el incendio de Ourense recibe el alta y tres permanecen ingresados en A Coruña

Imagen de archivo de la entrada urgencias del Chuac CESAR QUIAN

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ha actualizado este lunes el estado de los brigadistas heridos durante las labores de extinción en los incendios de Ourense. Según el parte médico, tres permanecen ingresados en la unidad de Quemados, mientras que un cuarto ha recibido ya el alta hospitalaria.

El caso más complicado es el de un brigadista de 18 años, que presenta quemaduras de tercer grado en el 40 % del cuerpo, además de intoxicación por inhalación de humo. Su estado es estable, pero el pronóstico continúa siendo muy grave.

Otro brigadista, de 26 años, permanece hospitalizado con quemaduras de segundo grado en el 15 % del cuerpo. La intoxicación por humo que sufrió ha quedado resuelta, y se encuentra estable, aunque su pronóstico es grave. En situación similar se encuentra un bombero de 46 años, con quemaduras de segundo grado en el 10 % del cuerpo y una intoxicación por humo ya superada. Su estado es estable y el pronóstico, también grave.

El cuarto herido, un brigadista de 23 años, presentaba quemaduras de segundo grado en el 15 % del cuerpo, además de una intoxicación por inhalación de humo que ya ha remitido. Ha evolucionado favorablemente y ha recibido el alta hospitalaria. Los equipos sanitarios del Chuac mantienen un seguimiento estrecho de los tres ingresados en la unidad de referencia para grandes quemados en Galicia, a la espera de su evolución en los próximos días.