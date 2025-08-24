Otra vez el fuego

CARLOS CORTÉS

En este verano del 2025, los países del sur de Europa resultaron afectados por olas de calor intensas y duraderas que, entre otras manifestaciones ambientales y de salud, ayudaron a propagar incendios forestales de comportamientos difíciles y de extinción muy laboriosa.

Galicia, con casi 2 millones de hectáreas de terreno forestal (el 67,23 % del territorio) está sufriendo incendios de gran intensidad y extensión. En este marco, la provincia de Lugo presenta un 66,60 % de superficie forestal, que corresponde al 34 % de toda la existente en Galicia. Por su parte, Ourense tiene un 79,09 % de este tipo de superficie que equivale al 29,17% de la de Galicia. Ambas provincias reúnen la mayoría del área forestal de la comunidad, el 63,17 %. Esta distribución territorial plantea distintas probabilidades de fuegos. Examinando el relieve, estas provincias son las más montañosas y escarpadas, con pendientes elevadas que tienen un papel relevante en el comportamiento del fuego.

Las superficies quemadas en Galicia variaron mucho entre años y entre décadas. Así, entre 1961-70 ardió el 4,78 % de la superficie forestal. En la década de 1971-80, ardió un 26,30 % y en la de 1981-90 un 34,16 %. Es destacable que algunos años se sobrepasaron las 100.000 hectáreas quemadas, un umbral muy elevado que no volvió a ser superado. En 1978 y en 1981 se superaron las 113.000hectáreas en toda Galicia, y en 1985 las 109.000. Pero un hito muy señalado en nuestra historia de incendios fue la cifra de 190.136 hectáreas quemadas en 1989. A partir de esta fecha, la mayor inversión en detección y extinción de incendios es probablemente la razón por la que se redujeron las superficies afectadas, porque el número de fuegos iniciados siguió siendo muy elevado. Durante 1991-2000 ardió el 12,40 % del área forestal y entre 2001 y 2010 el 14,42 %. Y en la última década, 2011-20, se quemó el 10,02 % del territorio forestal gallego. Considerando que muchas de estas áreas ardieron repetidamente, se evidencia la vulnerabilidad de algunos ecosistemas frente al fuego, y la de sus suelos frente a la erosión.

Fijándonos en las cifras de este año, destaca mucho lo ocurrido en Ourense: el 22 de agosto se habían quemado ya 82.000 hectáreas. ¿Hay importantes cambios ecológicos o socioeconómicos que expliquen fuegos tan voraces?

A escala de concello, se encuentran datos que nos permiten una buena aproximación al problema subyacente y, en concordancia con las zonas que más ardieron, se registraron valores de 6 concellos del Macizo Central de Ourense, como ejemplos de situaciones de abandono humano: En el 2024, en Vilariño de Conso, Chandrexa de Queixa y Montederramo la población era muy baja y su densidad alarmantemente baja, con valores de 2,55, 2,78 y 4,94 habitantes por kilómetro cuadrado, respectivamente. Por su parte, Viana do Bolo, Larouco y Puebla de Trives, aún con poblaciones escasas, presentan densidades ligeramente superiores, con 10,67, 18,44 y 23,38 habitantes por kilómetro cuadrado. Estos concellos tuvieron a principios del siglo XX entre 3 y 7 veces más población que en la actualidad y sus patrones demográficos reflejan la pérdida de población durante la última centuria, con mayores caídas en las décadas de 1920-30, 1960 y 1980, tendencia similar a la de otras zonas de la provincia. La densidad actual de la provincia de Ourense es de 42,02habitantes por kilómetro cuadrado, y la de Galicia es de 91,55.

En Galicia llevamos más de 100 años perdiendo población por la emigración, durante todo el siglo XX, así que quedan zonas con escasa tasa de habitantes y además con estructura envejecida. Asociado a este cambio demográfico también hace muchos años que no se explota/gestiona el monte con suficiente intensidad y eficacia. Como consecuencia: extensos e intensos fuegos. En esta línea, Javier Madrigal, investigador del CSIC, afirmó hace días que «lo que vemos son 50 ó 60 años de abandono forestal y rural» en España, refiriéndose a los incendios.

Indudablemente, hay que hacer un cambio de paradigma: en este escenario de cambio climático y de incendios forestales hay que analizar mucho más que los factores estructurales de fuego (vegetación, topografía, viento, sequía, combustibilidad, etcétera), y priorizar los factores demográficos (tamaño y densidad de población humana, estructura de edades, envejecimiento, dispersión, ocupación, etcétera). Una demografía en declive conlleva una disminución de la presión sobre los ecosistemas forestales (cambios de uso del monte, menor intensidad, aumento de la cantidad y continuidad del combustible, etc.) que los pone de nuevo en alto riesgo de incendio.

La mejor manera de evitar los fuegos es la prevención. En Galicia tenemos que hacer un enorme esfuerzo para evitar la emigración y el declive ambiental, fomentando la permanencia de gente joven en zonas rurales. Hay que diseñar una gestión del monte para el futuro, y hay que realizar campañas continuadas de educación ambiental para que los ciudadanos conozcan bien y valoren su entorno natural. Es un reto muy difícil, pero tenemos que hacer ese esfuerzo y ahora. Galicia lo necesita.