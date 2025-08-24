El día después de los incendios: «O lume levounos todo, pero non quero que o meu neto esqueza de onde é»
MONTERREI, OÍMBRA / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Los fuegos de este agosto han destapado la brecha entre el campo y la ciudad y aumentan el temor a que puedan acelerar el abandono de la actividad agraria en las zonas dañadas25 ago 2025 . Actualizado a las 08:57 h.
En lo alto del pueblo de A Caridade, en Monterrei, se alza una ermita medieval. Cuenta José Antonio que siete semanas después de Semana Santa, en mayo, los vecinos de esta aldea de unos 25