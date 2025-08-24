Más de 80 universitarios recibirán becas de la Xunta para estudiar fuera de la UE

Campus de Esteiro (Ferrol) JOSE PARDO

La movilidad de los estudiantes universitarios parece hacer siempre referencia a Erasmus, el programa de la UE para favorecer el intercambio entre europeos. Pero realmente hay mucho más que pasar un curso de Polonia o Italia. Chile, Corea del Sur, Panamá o Estados Unidos son también destinos de estudios para los gallegos, al menos para 81 estudiantes que este año recibirán la ayuda de la Xunta para un intercambio.

De los 81 totales, 37 son estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela, 24 de la de A Coruña y 20 de la de Vigo, con mucha variedad de titulaciones. El país a lo que se desplazan más alumnos es Chile, con 24, seguido de México, EE.UU., Uruguay, Brasil, Argentina, Corea del Sur, Japón, Canadá, Reino Unido, China, Costa Rica, Panamá y Suiza

El Diario Oficial de Galicia publicó la resolución de estas ayudas, a las que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP destina 250.000 euros.

El 60 % de las personas beneficiarias son mujeres y el 40 % hombres. Por ramas de conocimiento, 35 cursan titulaciones de ciencias sociales y jurídicas, 16 de ingeniería y arquitectura, 15 de ciencias, 12 de ciencias de la salud, 2 de artes y humanidades y 1 de un doble grado que abarca titulaciones de distintas ramas.

Las bolsas son de 1.700 euros para intercambios realizados en Europa (en países que no forman parte de la UE) y de 2.500 euros para el resto del mundo. El país a lo que se desplazan más estudiantes es Chile (24), seguido de México (9), EE.UU. (8), Uruguay y Brasil (7), Argentina y Corea del Sur (6 ), Japón (4), y Canadá y Reino Unido (3). Además, China, Costa Rica, Panamá y Suiza recibirán un alumno cada uno.

El objetivo de esta línea de ayudas es favorecer la participación de la juventud gallega en programas de movilidad en universidades extranjeras que les permitan mejorar su nivel de idiomas y propiciar su enriquecimiento cultural. La naturaleza de estas experiencias posibilita al alumnado integrarse en una comunidad extranjera y desarrollar sus conocimientos académicos, profesionales y personales.

Programa Galemundo

Tanto este programa como el tradicional Erasmus forman parte del programa Galemundo de la Xunta para impulsar la internacionalización en la enseñanza. Más de 7.000 personas, entre estudiantes y docentes, participan en movilidades en otros países gracias a esta iniciativa, dotada con más de 15 millones de euros y que aglutina las bolsas del departamento educativo de la Xunta.