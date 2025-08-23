La Xunta acusa al Gobierno de «palabras ocas» en el anuncio de la comisión interministerial de cambio climático

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante su visita el Tecor de la localidad de Dozón para explicar las medidas dirigidas al sector a raíz de los incendios Xurxo Martínez | EFE

Para la conselleira de Medioambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que invitó a todas las instituciones a participar en la Comisión Interministerial de Cambio Climático, no son más que «palabras ocas» y no es otra cosa que «un brindis ó sol». Vázquez valoró la propuesta de Sánchez durante una visita al Tecor de Dozón (Pontevedra) y le conminó a que lo que hay que hacer «é poñerse a traballar». La comisión interministerial planteada por el jefe del Ejecutivo el pasado viernes en Asturias persigue allanar el camino hacia un pacto de Estado contra la emergencia climática.

«En Galicia gústanos ser realistas e creo que estamos fartos de brindis ao Sol. Estamos fartos de palabras máxicas. Hai que poñerse a traballar», ha censurado Vázquez.

La conselleira ha aludido al año 2022, cuando, en sus palabras, Sánchez ya dijo que era «urgente» e «imperante» llegar a «un gran pacto» a través de un Real Decreto, «donde as comunidades autónomas tiñan que facer plans de contención», recuerda Vázquez.

Abundando en la propuesta de entonces, Ángeles Vázquez señala que «o Real Decreto di que o propio Goberno ten que marcar as directrices e facer as zonificaciones. Estamos no ano 2025 e o presidente Sánchez volve outra vez coa varita máxica», criticó. «Deixémonos de palabras ocas. Pongámonos a traballar e que se vexa ese traballo», continuó, al tiempo que aseguró que «axudas mínimas» anunciadas para territorios como Valdeorras «mesmo non chegaron».

Un ministerio «extremista»

En otro momento de su intervención, la titular de Medioambiente de la Xunta, pidió al Gobierno que «deixe de obstaculizar» y, tampoco dejó de pasar la oportunidad para calificar al Ministerio de Transición Ecológica de «extremista». «Si hai granxas, lles poñemos problemas. Si queremos facer un cambio de uso, lles poñemos problemas. Si se quieren facer plantacións, lles poñemos problemas. Si se quiere implantar unha empresa, lles poñemos problemas», criticó.

Un juicio similar realizó Vázquez sobre la celeridad con la que el presidente del Gobierno votó la Ley de Restauración de la Naturaleza a nivel europeo. «Foi o primeiro» cuando, a su juicio, es «imposible de cumplir».