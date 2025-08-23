El PSdeG denuncia que los brigadistas no pueden llevar oxígeno encima

Brigadistas y vecinos tras controlar un fuego en Melide SANDRA ALONSO

La portavoz socialista de Medio Rural en el Parlamento de Galicia, Carmen Dacosta, denuncia que los brigadistas no pueden llevar consigo el oxígeno que podría salvarles la vida en caso de necesidad por no tener el equipo de soporte adecuado. «Non é admisible que a Xunta obrigue aos brigadistas a elixir entre poñerse en risco físico cargando con todo ese peso na cintura [del oxígeno] ou deixar o dispositivo no coche», denuncia.

Incide la política ourensana en que el tipo de incendios que ha sufrido Galicia estas semanas —los conocidos como fuegos de sexta generación— se caracterizan por una virulencia extrema, avance muy rápido y cambios bruscos de comportamiento, y en este contexto contar con un equipo de oxígeno de último minuto (así se le conoce) puede ser la diferencia entre la vida y la muerte si se quedan atrapados entre las llamas. Este sistema, que permite resistir o escapar hasta que pase el fuego, «non pode empregarse por carecer os traballadores de equipamento ergonómico e adecuado para transportalo», especifica Dacosta.

La queja de la socialista surge de los propio brigadistas, que le explicaron que los cinturones que llevan son del mismo diseño que los del Icona (el instituto estatal encargado de la prevención y control de los incendios) en los años 90. «Estes cintos, xa sobrecargados con luvas, cantimplora, botiquín, máscara, lentes, lanterna e demais útiles imprescindibles, non teñen nin espazo nin resistencia para soportar o peso do autorrescatador», detalla Carmen Dacosta.

«Non pode haber brigadistas de primeira e brigadistas de segunda»

La parlamentaria socialista explicó que las brigadas helitransportadas de la Xunta sí cuentan con mochilas adaptadas y diseñadas para estos equipos de emergencia, y resulta «un agravio inaceptable de que o Goberno galego negue ese mesmo material ás brigadas de terra».

«Non pode haber brigadistas de primeira e brigadistas de segunda. Todos xóganse a vida cada vez que saen ao monte, e todos teñen dereito ás mesmas garantías de seguridade», concluyó.