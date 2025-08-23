Cinco incendios forestales siguen activos en Galicia, con más de 52.000 hectáreas afectadas

Santi M. Amil

Los incendios forestales siguen asediando la provincia de Ourense, donde permanece activado el nivel 2 de emergencia por los grandes focos que desde hace días se han convertido en los más graves de la historia de Galicia: Larouco, con 30.000 hectáreas afectadas y Chandrexa de Queixa, con 19.000. También sigue activo el de Carballeda de Valdeorras, donde se han quemado 3.000 hectáreas. La mayoría de lo quemado es monte bajo.

Además de estos tres fuegos, sigue activo el que afecta a la localidad lucense de Carballedo, que obligó ayer al desalojo de los habitantes y veraneantes de la parroquia de A Cova. El último parte publicado esta mañana por la consellería de Medio Rural indica que se ha desactivado la situación 2 de emergencia en el concello pontevedrés de Vilaboa, el quinto que permanece activo en la comunidad gallega.

Además, están estabilizados los fuegos de A Mezquita (10.000 hectáreas), Oímbra (17.000), Carballeda de Avia (4.000), dos en Vilardevós: uno en Vilar de Cervos (900) y otro en Fumaces (100), Riós (20), y Oia (60 hectáreas). Precisamente, una de las novedades que apuntan a una mejoría en la situación incendiaria en Ourense tiene que ver con el hecho de que Medio Rural da por estabilizado el tercer gran incendio del verano en la provincia, el de Oímbra. Sobre el de Chandrexa de Queixa, que lleva varios días sin sumar nueva superficie calcinada, explica que evoluciona de manera favorable con la estabilización de los focos de Chandrexa.

Y la Xunta ya da por controlados los fuegos de Montederramo, Moialde, en Vilardevós, Maceda y el incendio de Agolada.