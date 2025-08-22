Muere un hombre en Vigo al caer de un tejado

Policía Local de Vigo XOAN CARLOS GIL

El 112 Galicia ha informado de la muerte de un hombre, en la tarde de este viernes, en Vigo, al caer de un tejado que al parecer estaba intentando arreglar por su cuenta.

El suceso se registró poco antes de las cinco de esta tarde, cuando los servicios de emergencia recibieron la llamada de un testigo.

Según indicó el 112, la caída se produjo en el lugar de Medeiro, adonde acudió una dotación del 061 que confirmó el fallecimiento y solicitó la presencia de las fuerzas del orden.

Los agentes de la Policía local y Nacional confirmaron que el fallecido estaba arreglando el tejado de una casa por su cuenta.