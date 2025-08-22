La lucha de Galicia para sobrevivir a 500 fuegos en 20 días

La Xunta tiene un centro de coordinación por provincia y el principal de Santiago, en la foto. Atienden las llamadas al 085, coordinan equipos de tierra y medios aéreos. Pueden ver lo que sucede en tiempo real por las cámaras de helicópteros, en aviones y en puntos clave de Galicia. Tienen acceso al plan de actuación, diseñado sobre el terreno y a la posición de cada unidad. Su labor es clave en la extinción y para minimizar el riesgo personal que asumen los bomberos y los vecinos de las zonas afectadas. PACO RODRÍGUEZ