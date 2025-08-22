La lucha de Galicia para sobrevivir a 500 fuegos en 20 días
SANTIAGO
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Una inusitada actividad incendiaria sumada al calor, la falta de lluvias y la acumulación de material en los montes desencadenaron frentes de llamas de dimensión nunca vista, un desafío que ha tensionado y extenuado a los servicios de emergencia en la comunidad23 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Aún arde, y seguirá ardiendo, pero poco a poco Galicia supera el pico de los peores incendios registrados. El terrible de Larouco ha quemado más de 30.000 hectáreas —300 kilómetros cuadrados, casi tres veces el