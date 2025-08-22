El incendio de Cobres sigue activo: 50 hectáreas quemadas y un núcleo de viviendas desalojado por prevención

El fuego de Cobres sigue activo este viernes CEDIDA

El incendio que se declaró este jueves por la tarde en la parroquia de Santa Cristina de Cobres, en Vilaboa, continuaba activo a las 9.00 horas de esta mañana, que es la referencia temporal del último parte de la Consellería de Medio Rural sobre los fuegos forestales en Galicia. La primera estimación es que ya han ardido 50 hectáreas, además de haberse desalojado por la cercanía del fuego a las viviendas el lugar de Paradellas. En estos momentos continúa la lucha contra el fuego en el monte, donde se cuenta también con la colaboración de personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), según informó la Xunta.

El fuego comenzó a las 16.37 horas de la tarde del jueves en una zona de arbolado de la ladera de los montes de O Morrazo que mira hacia la ría de Vigo. El fuerte viento que soplaba y la sequedad del bosque facilitó la expansión de las llamas, que en un primer momento avanzaron hacia el núcleo de Vilar, pero un giro en la dirección del viento empujó el fuego hacia Paradellas, obligando cerca de las diez de la noche a la evacuación de las viviendas, donde residen catorce personas. La Xunta mantiene la situación 2 en este fuego porque sigue habiendo riesgo para las viviendas y todavía no está controlado, sino activo.

La Consellería de Medio Rural informó de que los medios que han participado en este operativo en Cobres son tres técnicos, diez agentes, 19 brigadas, 19 motobombas, 1 pala, una unidad técnica de apoyo, cuatro helicópteros y ocho aviones, además del personal de la Unidad Militar de Emergencias. Este es el incendio más grave que se ha producido en el entorno de Pontevedra este verano.