El fuego sigue sin dar tregua en Galicia: arden más de 88.000 hectáreas con siete focos activos, tres de ellos nuevos

Incendio en el municipio de Oia que obligó a decretar la situación 2 de emergencia Bandallo

La oleada de incendios que desde hace dos semanas afecta a Galicia no da tregua y ya ha calcinado 88.311,5 hectáreas en fuegos que permanecen activos, sumándose además desde ayer por la tarde tres focos nuevos: dos en los municipios pontevedreses de Vilaboa y Oia y uno en el concello lucense de Carballedo.

Así se desprende de los últimos datos ofrecidos por la consellería do Medio Rural. En total, permanecen activos cinco fuegos en la provincia de Ourense, que afectan a 78.600 hectáreas; y dos en Pontevedra, que afectan a unas 90 hectáreas. Estabilizados están siete incendios, que afectan a unas 9.220 hectáreas; y controlado el declarado en el ayuntamiento ourensano de Muiños, parroquia de Requiás, que quema 1,5 hectáreas dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. En la misma situación continúa el incendio de Agolada-O Sexo (400 hectáreas).

El mayor fuego sigue siendo el de Larouco, en la parroquia de Seadur, que calcina 30.000 hectáreas en territorio gallego y ya es el cuarto más grande de la historia de España. También permanecen activos los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño, que se unieron en único foco que afecta a 19.000 hectáreas; el de Oímbra y Xinzo de Limia, parroquias de A Granxa y Gudín (17.000 hectáreas); el de A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas); y el de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio (2.600 hectáreas).

Los grandes incendios empezaron por la tarde María Cedrón

Tres nuevos focos

A estos hay que sumar los dos focos nuevos en la provincia de Pontevedra. En Vilaboa, en la parroquia de Santa Cristina de Cobres se declaró ayer la situación 2 de emergencia ante la proximidad a núcleos habitados. El jueves fueron desalojadas 14 personas en el núcleo de Paradellas.

Por su parte, en Oia, el foco iniciado en la parroquia de Mougás obligó a decretar la situación 2 y a desalojar de manera preventiva a 45 personas de un cámping en Mougás. La situación de emergencia ya se ha desactivado y los desalojados ya han podido volver a las instalaciones, aunque algunos decidieron quedarse en el cámping de Santa Tecla, en Guarda.

El último incendio activo se inició en la noche de este jueves en el municipio lucense de Carballedo, en la parroquia de A Cova, donde también se ha decretado la Situación 2 y se llevaron a cabo desalojos de forma preventiva. Entre los evacuados estaban 53 menores y once monitores que se encontraban en el Albergue dos Peares; todos ellos menores fueron trasladados al albergue juvenil Lug2, en la capital lucense.

Los incendios desde dentro: «Non se pode atender todo, é unha mágoa, si, hai que centrarse nas vidas das persoas» Maite Rodríguez

En cuanto a los fuegos forestales estabilizados se encuentran: el de Carballeda de Avia y Beade, parroquia de Vilar de Condes y As Regadas (4.000 hectáreas); Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas); Maceda, parroquias de Santiso y Castro de Escuadro que se unieron en un único foco, (3.500 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Fumaces y a Trepa (100 hectáreas); en Vilardevós, parroquia de Moialde (600 hectáreas); en Riós, parroquia de Trasestrada (20 hectáreas); y en Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas).