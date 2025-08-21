Rueda se muestra optimista con la evolución de los incendios «sen baixar a garda»

EUROPA PRESS

Por primera vez después de casi dos semanas, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado optimista sobre los incendios que afectan a Galicia. Durante una visita al puesto de mando avanzado de Quiroga, anunció que en los próximos días podría iniciarse una «progresiva desescalada» en los fuegos, en cuanto lo indiquen los técnicos.

En este momento, ya son cinco los incendios que continúan activos, uno menos que en la última actualización de la Consellería do Medio Rural. Rueda informó de que se acaba de dar por estabilizado el fuego de Carballeda de Avia, que afectaba a unas cuatro mil hectáreas, según las últimas estimaciones. «Sen baixar a garda» de cara al fin de semana, el presidente de la Xunta cree que la situación ante los incendios seguirá mejorando.

Eso sí, advirtió: «Isto non vai acabar nin hoxe nin mañá». Sobre todo, refiriéndose al incendio que más superficie arrasó (más de 30.000 hectáreas), el que se inició en Larouco y el más grande de la historia en la comunidad. Este ya pasó a Lugo tras cruzar el río Sil y se sitúa en Quiroga.

«Que cada un xulgue os comportamentos»

Sin tiempo para la confrontación política durante los momentos más críticos de los incendios, Rueda sí reprochó esta mañana las declaraciones de miembros del Gobierno sobre la gestión en Galicia, cargando contra lo que calificó de «disparates para intentar desviar responsabilidades» del ministro del Interior y de la directora general de Protección Civil. También pidió a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que «á parte de protestar saiba axudar».

El presidente de la Xunta aseguró que «non é verdade» que el Gobierno haya facilitado a las comunidades, y en concreto a Galicia, todos los medios solicitados. «Agora comezaremos a contestar este tipo de cousas», dijo, para defender la gestión de las comunidades del PP frente a las llamas.

Rueda reprobó que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, vaya a participar en las protestas de este jueves contra la política forestal de la Xunta: «Alégrome moito de que interrompa as súas vacacións, que non interrompeu en ningún momento». No le gustó que, siendo la ministra gallega y pese a estar «veraneando en Galicia», ahora sí decide «interromper as súas vacacións para participar nunha manifestación». «Que cada un xulgue os comportamentos», criticó.

El presidente espera que Díaz y otros representantes políticos de izquierda «que estiveron completamente calados mentres a Xunta estaba traballando, agora tamén colaboren e que, á parte de saber protestar, saiban axudar».