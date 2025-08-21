¿Quién paga una casa quemada por un incendio forestal?

Iago Castro-Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Una de las casas afectadas por el fuego en la parroquia de Mones, en Valdeorras.
Una de las casas afectadas por el fuego en la parroquia de Mones, en Valdeorras. Santi M. Amil

Los daños solo tienen cobertura si el seguro lo contempla expresamente y las aseguradoras subvencionan los gastos de realojo, pero con posterioridad a la rehabilitación o el derribo de la vivienda afectada

25 ago 2025 . Actualizado a las 18:38 h.

La Xunta celebrará el viernes un Consello extraordinario en Ourense en el que se pondrán en marcha las primeras subvenciones para los afectados por la ola de incendios, con el objetivo de que se apliquen «o antes posible». Se

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 3 meses Suscríbete