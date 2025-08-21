¿Quién paga una casa quemada por un incendio forestal?
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
Los daños solo tienen cobertura si el seguro lo contempla expresamente y las aseguradoras subvencionan los gastos de realojo, pero con posterioridad a la rehabilitación o el derribo de la vivienda afectada25 ago 2025 . Actualizado a las 18:38 h.
La Xunta celebrará el viernes un Consello extraordinario en Ourense en el que se pondrán en marcha las primeras subvenciones para los afectados por la ola de incendios, con el objetivo de que se apliquen «o antes posible». Se