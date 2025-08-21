Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia: «Vía a miña nai nas caras dos maiores chorando por non deixar as súas casas polos incendios»
Defende que o Goberno enviou a Galicia todos os medios solicitados y que «haberá axudas suficientes para todos os afectados, e chegarán canto antes»22 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Foron, e seguen, sendo días de tensión e inauditos para o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Di que, aínda que «é moi diferente estar á fronte da emerxencia ca colaborando», a dispoñibilidade é