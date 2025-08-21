«Las aerolíneas no subimos los precios por los incendios, lo hizo la demanda»
El gallego Javier Gándara, presidente de la asociación de líneas aéreas, asegura que «defendemos que cada compañía pueda cobrar o no la maleta de mano»
El corte de las comunicaciones terrestres a causa de los incendios forestales multiplicó hasta por seis los precios de los billetes de avión entre Galicia y Madrid. Javier Gándara (Betanzos, 1969), presidente de la Asociación