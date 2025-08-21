«Las aerolíneas no subimos los precios por los incendios, lo hizo la demanda»

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El gallego Javier Gándara preside ALA e EasyJet para el sur de Europa.
El gallego Javier Gándara, presidente de la asociación de líneas aéreas, asegura que «defendemos que cada compañía pueda cobrar o no la maleta de mano»

22 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El corte de las comunicaciones terrestres a causa de los incendios forestales multiplicó hasta por seis los precios de los billetes de avión entre Galicia y Madrid. Javier Gándara (Betanzos, 1969), presidente de la Asociación

