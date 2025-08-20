Este verano se ha detenido a 11 personas por provocar incendios en Galicia

Captura del vídeo de la detención del presunto incendiario de Vilardevós, este martes.

La Delegación del Gobierno en Galicia ha confirmado este miércoles que hay un total de 11 detenidos desde julio como presuntos autores de varios de los incendios provocados de la oleada de este verano. A mayores, otras 22 personas están siendo investigadas por el mismo motivo en el mismo período, dentro de los distintos operativos abiertos por los equipos especializados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, para esclarecer el origen de los fuegos e identificar a los responsables de los que sean intencionados.

Este mismo martes la Guardia Civil informó del último detenido por esta cuestión. Se trata de un hombre de 47 años que ha sido arrestado por su presunta implicación con el incendio forestal iniciado el pasado 1 de agosto en Vilardevós. Se trata del fuego comenzado en la parroquia de Terroso y que calcinó una superficie de 570 hectáreas de monte. Afectó a siete localidades, siendo necesario confinar a dos aldeas, y dos personas resultaron heridas leves antes de lograr extinguirse una semana después, el día 8 del mes.

El mismo día, fue arrestado un menor de edad al que se le relaciona con varios siniestros en los lugares de Vidán y A Rocha Vella, en Santiago de Compostela, al que se le intervinieron dos mecheros. Y, el lunes, también fue detenido otro varón, de 46 años y vecino de Goián, por presuntamente iniciar otro fuego en esta parroquia de Tomiño en la víspera al día de San Juan. Además, la Guardia Civil investiga su implicación con otros doce fuegos, dos de ellos este mismo año y los diez restantes a lo largo del último decenio.

Pedro Blanco destaca el trabajo «codo con codo» entre la Xunta y el Gobierno

Pedro Blanco, delegado del Gobierno en la comunidad, ha remarcado que el Ejecutivo central «estivo desde o primeiro momento, está agora e vai seguir estando ao carón de Galicia para loitar contra os lumes». Con ello, ha recordado, en un vídeo a través de sus redes sociales, que el Estado está poniendo a disposición de la comunidad «todos aqueles medios que se están a solicitar».

Ha incidido en que «dende o minuto un» se movilizaron distintos efectivos para luchar contra el fuego, como la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME). También se ha remitido a la visita de Pedro Sánchez a Galicia, en la que Blanco aseguró que «deixou claro» la postura del Gobierno a trabajar «codo con codo» con la Administración gallega.