Los pirotécnicos piden que no se suspendan arbitrariamente fuegos artificiales por la ola de incendios

Lanzamiento de fuegos artificiales en las Fiestas del Carme dos Pincheiros de A Pobra. MARCOS CREO

La Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro) ha solicitado este miércoles a las administraciones locales que «cumplan la legislación vigente» y «eviten la suspensión arbitraria de espectáculos pirotécnicos pese la ola de incendios». La organización ha recordado que la prohibición de estos eventos en épocas de alto riesgo está justificada «únicamente cuando afectan a zonas forestales y de influencia forestal», siempre y cuando se prevea «una situación meteorológica que implique un riesgo muy alto o extremo de incendio».

Los pirotécnicos mantienen que la pirotecnia es «una actividad regulada de forma estricta y profusa», por lo que entiende que la ejecución de los espectáculos debe estar sometida a dicha legislación. Con ello, la asociación señala, a través de un comunicado, que los que se desarrollan en entornos urbanos y zonas marítimas «en ningún caso presentan riesgo de incendio forestal». Pese a todo, admite que el creciente número de cancelaciones «pueden entenderse por la presión social y política que ha adquirido el asunto».

La organización se ha mostrado preocupada por el alcance que están tomando los incendios forestales, y ha afirmado que sus propios asociados son los primeros en cancelar las actividades pirotécnicas cuando existe «un riesgo elevado, bien de incendio o para la seguridad». Asimismo, ha recordado que los profesionales de la pirotecnia adoptan las medidas de prevención necesarias para evitar incidentes. De esta forma, describe que «siempre dentro de la legalidad, su criterio profesional es el más adecuado para determinar la posibilidad o no de realizar un espectáculo en condiciones seguras».

Con todo ello, la Aepiro hace un llamamiento a la responsabilidad de las administraciones para que no suspendan «aquellos espectáculos que pueden ser autorizados y realizados, en base a la legislación vigente, incluso con índices de riesgo extremo de incendio, por no afectar en absoluto a las zonas forestales o de influencia forestal»