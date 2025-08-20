El ministro Óscar Puente avanza que esta tarde se podría reabrir la línea ferroviaria entre Galicia y Madrid

Estación de tren de Ourense, el fin de semana, colapsada por las cancelaciones ALEJANDRO CAMBA

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado en su perfil de la red social X que a partir de las 17.00 horas de este miércoles se podría recuperar el servicio de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Esta línea lleva cerrada desde hace una semana y actualmente solo queda un foco activo próximo a la vía en Vilariño (Ourense). «Tenemos ya autorización para dar tensión en los 30 km que estaban "apagados" por orden de Protección Civil», acaba de apuntar Puente. El resto de cortes en las líneas de León ya están en condiciones de reabrir su circulación, lo que facilita moverse hasta Barcelona en Alvia.

Por su parte, ADIF, el gestor de infraestructuras ferroviarias, ha matizado en la misma red social que pese a la mejora «en la evolución de los incendios en Ourense, todavía no se reúnen todas las condiciones de seguridad para recuperar los trenes entre Madrid y Galicia». A primera hora de esta tarde se volverán a reunir los técnicos y darán una nueva previsión sobre la posibilidad de recuperar el servicio.

Sin tren desde hace más de una semana

Desde el martes de la semana pasada, el tránsito de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia está suspendido a causa de la ola de incendios que azota a la comunidad, en especial a la provincia de Ourense. Esta situación ha provocado multitud de problemas.

La primera suspensión parcial de la circulación se produjo el pasado día 12, cuando la línea estuvo cortada cinco horas por un incendio en Seixalbo, a las puertas de Ourense, probablemente causado por las chispas de frenado de un tren. Fue el día 14 cuando se decidió cambiar de estrategia y no cerrar y abrir la línea dependiendo de la evolución de los fuegos. Se cortó la circulación hasta nuevo aviso, hasta que los responsables de la emergencia consideren que se puede abrir con garantías de continuidad.

Algunos de los usuarios afectados aprovecharon los trenes lanzaderas entre Madrid y Zamora para acercarse a Galicia, tres por sentido cada día, una opción que no se tomó desde el primer día pese a que el tramo hasta la capital zamorana nunca estuvo afectado por los incendios. Los billetes que inicialmente se compraron para estos días les servían para viajar hasta allí, pero después comprobaban que Renfe no disponía de autobuses para realizar el recorrido más crítico entre la capital zamorana y Ourense, un transporte alternativo que suele habilitar cuando se corta una línea. Viajeros con vuelos y vacaciones en peligro optaron por alquilar ellos mismos servicios discrecionales por carretera. Entre varios afectados fletaron autobuses desde Santiago y también hubo personas que se pusieron de acuerdo para compartir taxis hasta su destino.