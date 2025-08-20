«Los medios de extinción tienen límites, hay incendios que no podemos apagar»
Marc Castellnou, inspector jefe del Grupo de Actuaciones Forestales de Cataluña, insiste en que debe replantearse el modelo socioeconómico del medio rural21 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
No solo lleva años enfrentándose al fuego en el monte, Marc Castellnou (Tarragona, 1972) también ha pasado muchos días estudiando los incendios para tratar de entender su evolución. Inspector jefe del Grupo de Actuaciones Forestales